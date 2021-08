Λέικερς: Ανανέωσε ο Βόγκελ (pic)

O Φρανκ Βόγκελ ανανέωσε τη συνεργασία τους με τους Λέικερς.

Θα συνεχίζει να βρίσκεται στον πάγκο των Λέικερς ο Φρανκ Βόγκελ. Ο προπονητής που τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2020 στη φούσκα, επέκτεινε το συμβόλαιο του όπως ανακοίνωσε η ομάδα από το Λος Άντζελες.

Είχε φτιάξει το όνομα του στους Πέισερς με τις δύο συμμετοχές σε τελικούς Ανατολής κόντρα στους Χιτ, ενώ στους λιμνάνθρωπους το ρεκόρ του είναι 94 νίκες και 49 ήττες. Στα playoffs έχει 18-9, ενώ τη σεζόν που πέρασε, είδε την ομάδα του να μένει εκτός από τους μετέπειτα φιναλίστ, Σανς.

One more thing: Congrats on your contract extension, Coach V! pic.twitter.com/hqJZASgIiT