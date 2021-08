Κλίπερς: Έμεινε ο Ρέτζι Τζάκσον για δύο χρόνια με 22 εκατομμύρια δολάρια (pic)

Ο Ρέτζι Τζάκσον θα παραμείνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς για άλλα δύο χρόνια και θα λάβει 22 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο.

Όπως ανέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 31χρονος γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Λος Άντζελες καθώς συμφώνησε να παραμείνει στους Κλίπερς.

Συγκεκριμένα θα λάβει άλλα 22 εκατομμύρια δολάρια γι' αυτό το χρονικό διάστημα, με τον ίδιο να προέρχεται από μια καλή σεζόν, ειδικά στα Playoffs.

Στην postseason μέτρησε κατά μέσο όρο 17,8 πόντους, 3,4 ασίστ και 3,2 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με ποσοστό 41% στα τρίποντα.

