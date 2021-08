Νικς: Συμφώνησαν και «έδεσαν» τον Ραντλ στην Νέα Υόρκη, για τα επόμενα 4 χρόνια (pic)

Οι Νικς ήρθαν σε συμφωνία με τον Ραντλ και τον «έδεσαν» στην Νέα Υόρκη για τα επόμενα 4 χρόνια, με επέκταση ύψους 117 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κινήσεις συνεχίζονται στο ΝΒΑ, με τους Νικς να παίρνουν σειρά στις εντυπωσιακές ανανεώσεις. Συμφώνησαν με τον Τζούλιους Ραντλ, για επέκταση του συμβολαίου του, για άλλα 4 χρόνια και αμοιβές που φτάνουν τα 117 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πιο βελτιωμένος παίκτης της περσινής σεζόν πλέον έχει συνολική συμφωνία 5 ετών, ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι πανέτοιμος να πάει μαζί με τους συμπαίκτες του, τους Νικς ένα βήμα παραπάνω.

Μετά τους Ρόουζ που παρέμεινε και Φουρνιέ που αποκτήθηκε η ομάδα της Νέας Υόρκης δείχνει τις προθέσεις της, για την επιστροφή της στις πρωταγωνιστικές θέσεις του ΝΒΑ.

