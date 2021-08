Νικς: Μεγάλη κίνηση με Κέμπα Ουόκερ (pic)

Oι Νικς ενισχύονται σημαντικά στην περιφέρεια, αφού παίρνουν τον Κέμπα Ουόκερ.

Οι Νικς μετά από καιρό παίρνουν έναν παίκτη πρώτης γραμμή στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κέμπα Ουόκερ έχει συμφωνήσει σε buyout με την Οκλαχόμα για να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στους Νικς.

Ο Κέμπα κατάγεται και από τη Νέα Υόρκη, κάτι που παίζει ρόλο και στη μετακίνηση του. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ με τους Σέλτικς. Aπό το 2017 μέχρι το 2020 βρέθηκε στο All Star Game, ενώ το 2019 ήταν μέλος της τρίτης καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ με τους Χόρνετς. Στα 31 του του πιο έμπειρος από ποτέ, έρχεται να δώσει λίγη λάμψη σε μια ομάδα που φέτος κατάφερε να μπει στα playoffs και ψάχνει το βήμα παραπάνω.

Οι Νικς κατάφεραν να «δέσουν» στην Νέα Υόρκη τον Ντέρικ Ρόουζ και παράλληλα απέκτησαν και τον Εβάν Φουρνιέ, χτίζοντας το μέλλον της ομάδας τους, ενώ πολλά περιμένουν και από τον All Star Τζούλιους Ραντλ.

