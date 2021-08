Μαϊάμι Χιτ: Ρόμπινσον πενταετίας με το μεγαλύτερο συμβόλαιο ever σε undrafted παίκτη!

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους Μαϊάμι Χιτ, καθώς συμφώνησε για νέο πολυετές συμβόλαιο. Μάλιστα αυτό θα είναι και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε undrafted παίκτη!

O 27χρονος γκαρντ-φόργουορντ (2.01μ.) συμφώνησε να συνεχίσει με την ομάδα του κόουτς Έρικ Σπόελστρα, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας και συνολικών απολαβών που ανέρχονται στα 90 εκατομμύρια δολάρια!

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος κατέγραψε πέρσι 13.1 πόντους με 41% στα τρίποντα συν 3.5 ριμπάουντ ανά 31 λεπτά δράσης σε 72 εμφανίσεις της κανονικής περιόδου (συν 4 ακόμη ματς στην post season), θα παραμείνει στην Φλόριντα, όπου βρίσκεται σταθερά από το 2018.

Μάλιστα, θα λάβει από τους Χιτ το μεγαλύτερο οικονομικά συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε παίκτη που δεν είχε επιλεγεί σε διαδικασία NBA Draft.

💸 Largest deal ever for an undrafted player 💸



Duncan Robinson has agreed to a 5-year, $90M contract to stay with the Heat, his agent tells @wojespn. pic.twitter.com/2buceVP4ml