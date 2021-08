«Ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες του ΝΒΑ για Ντόρσεϊ» (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ψάχνει ομάδα στο ΝΒΑ και όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, είναι αρκετές εκείνες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ που έχει βρεθεί και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού μετά τη διετία στην Μακάμπι, φέρεται να έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον ομάδων του ΝΒΑ!

Τουλάχιστον αυτό έγραψε ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN, ο οποίος λίγο πριν ανοίξει η Free Agency στο ΝΒΑ, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ύστερα από δύο πρωταθλήματα στο Ισραήλ με την Μακάμπι, ένας τρομερός σουτέρ τριών πόντων, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων στην Free Agency. Ο Ντόρσεί αγωνίστηκε σε Ατλάντα και Μέμφις και είναι σε θέση να επιστρέψει στο ΝΒΑ».

Ο Ντόρσεϊ έχει 104 ματς ΝΒΑ στα πόδια του και μετράει κατά μέσο όρο 6,7 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ, έχοντας 35% στα τρίποντα.

