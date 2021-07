Ο Κάνιγχαμ θα φοράει το «2» των Πίστονς, το οποίο είχε αποσυρθεί προς τιμήν του Τσακ Ντέιλι

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ επιλέχθηκε στην κορυφή του φετινού Draft στο ΝΒΑ και μάλιστα ζήτησε από την κόρη του αείμνηστου Τσακ Ντέιλι τη φανέλα με το νούμερο «2».

O 19χρονος γκαρντ παρουσιάστηκε την Παρασκευή (30/7) από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, οι οποίοι τον επέλεξαν στο νούμερο «1» του Draft του ΝΒΑ.

Στο κολέγιο της Οκλαχόμα φορούσε τη φανέλα με το νούμερο «2» το οποίο ωστόσο οι Πίστονς είχαν αποσύρει προ τιμήν του αείμνηστου προπονητή των δύο πρωταθλημάτων, Τσακ Ντέιλι.

Ο Κάνιγχαμ ζήτησε από την κόρη του Ντέιλι να το φορέσει και εκείνη έδωσε την άδειά της, με τον ίδιο να την ευχαριστεί.

Να σημειωθεί ότι στο παρελθόν μόνο δύο παίκτες είχαν φορέσει το «2» στους Πίστονς και δη οι Μαρκ Μέικον (1994-96) και Στέισι Όγκμον (1997).

Cade Cunningham thanks Cydney Daly (daughter) for giving her blessing for him to wear number 2 here in Detroit “Out of respect to Mr. Daley.”