Λίλαρντ: «Γιατί να μειώσω το συμβόλαιό μου;» (vid)

Ο Ντέιμιαν Λϊλαρντ ρωτήθηκε για το αν θα «έκοβε» χρήματα από το συμβόλαιό του προκειμένου να είχαν χώρο οι Μπλέιζερς και για άλλους super star, ωστόσο ήταν... σαφής!

Στο περιθώριο της παρουσίας του στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο σούπερ σταρ των Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς στάθηκε στα όσα γράφονται για κάποιες... υποτιθέμενες δηλώσεις του αναφορικά με ηθελημένη μείωση του μισθού του.

«Τα έχω διαβάσει και εγώ, αλλά ποτέ δεν τα έχω πει. Δεν ξέρω πώς γίνεται...» ήταν τα πρώτα λόγια του Dame ο οποίος όταν ρωτήθηκε για το αν θα μείωνε τον μισθό του προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι Μπλέιζερς, ήταν... αφοπλιστικός: «Γιατί να κάνω κάτι τέτοιο; Όχι...»

Damian Lillard was asked about a report suggesting he would give back some of his salary to get to a title team:



“Why would I do that?”



