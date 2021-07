Ίρβινγκ: «Τα παπούτσια Kyrie 8 είναι για τα σκουπίδια»! (pic)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν... ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα με τη νεότερη έκδοση του signature shoe που φέρει το όνομά του, σε σημείο να χαρακτηρίσει ως σκουπίδια τα παπούτσια που σχεδίασε η Nike από την οποία λαμβάνει 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο!

Ο Uncle Drew υπέγραψε συμβόλαιο με τη Nike πριν από 10 χρόνια, λαμβάνοντας ετησίως 10 εκατομμύρια δολάρια ως αθλητής της ενώ από το 2014 έχουν ήδη κυκλοφορήσει επτά εκδόσεις του signature shoe που φέρει το όνομα του σούπερ σταρ των Νετς.

Μόνο που το τελευταίο Kyrie 8 δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα τον Ίρβινγκ, ο οποίος ξέσπασε στο Instagram: «Δεν έχω καμία σχέση με το design και το marketing του Kyrie 8. Είναι σκουπίδια! Δεν έχω απολύτως καμία σχέση μαζί τους! Η Nike σχεδιάζει να τα κυκλοφορήσει δίχως την έγκρισή μου επομένως απολογούμαι εκ των προτέρων σε όλους τους υποστηρικτές του brand #KAI11».

Kyrie Irving calls his latest Nike shoe "trash" and apologizes in advance for their release. pic.twitter.com/1eAHEMTBU4