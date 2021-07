Μπούκερ: «Να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε» (vid)

Ο Ντέβιν Μπούκερ αναφέρθηκε στο Game 6 (21/7, 04:00, Live Gazzetta, Cosmote Sports 4) των Φοίνιξ Σανς με τους Μιλγουόκι Μπακς, εξηγώντας πως η ομάδα του πρέπει να βρει τον τρόπο για να οδηγήσει τη σειρά σε Game 7.

Οι Μιλγουόκι Μπακς απέχουν μία νίκη από το πρώτο πρωτάθλημα, μετά από 50 χρόνια! Και οι Φοίνιξ Σανς, για πρώτη φορά στη φετινή post season, μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό. Και την απώλεια της κούπας.

«Έχουν συμβεί πολλά Game 6 και Game 7. Το είπε και ο Κρις Πολ νωρίτερα, θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε το Game 6. Ξυπνήσαμε απογοητευμένοι μετά την τελευταία ήττα, αυτό είναι πίσω μας, κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα.

Δεν ζητήσαμε βοήθεια από κάποιον που δεν είναι στην ομάδα. Μόνοι εμείς, αυτό κάνουμε και λέμε όλη τη σεζόν. Εμείς ξέρουμε τι διακινδυνεύουμε, δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, πρέπει να βρούμε τη λύση και να το κάνουμε», τόνισε ο Μπούκερ, ο οποίος προέρχεται από δύο συνεχόμενα ματς με τουλάχιστον 40 πόντους. Και δύο ήττες.

“Our group knows what’s at stake. We know what’s on the line. There’s no shortcutting it.”



Booker on the Suns bouncing back in Game 6. pic.twitter.com/yitxPrxGNR