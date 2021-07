Πολ: «Όσο είμαι στο παρκέ, ξέρω πως οι Σανς έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν» (vid)

Η σειρά των NBA Finals μεταφέρεται τα ξημερώματα της Κυριακής 18/7 στο Φοίνιξ με τη διεξαγωγή του Game 5 (4π.μ., Cosmote Sport 4 και Live από το Gazzetta) και ο Κρις Πολ παραδέχτηκε πως το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι αρκετό κόντρα στους Μπακς.

Έπειτα από το αρχικό 2-0 στο Φοίνιξ, η σειρά των Τελικών του ΝΒΑ συνεχίστηκε στο Fiserv Forum, εκεί όπου οι Μπακς έκαναν το 2-2 ενώ το μπλοκ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ΝτιΆντρε Έιτον έγινε παγκόσμιο viral.

Το Game 5 διεξάγεται στην έδρα των Σανς και ο Κρις Πολ αναφέρθηκε στην προσεχή αναμέτρηση με τα «Ελάφια», τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Παίζουμε στο σπίτι μας, θα έχουμε μαζί μας τους φιλάθλους μας όμως αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να κερδίσουμε το παιχνίδι... Ξέρουμε πως πρέπει να βγούμε εκεί έξω, να "εκτελέσουμε" και να παίξουμε όπως ξέρουμε. Όσο είμαι στο παρκέ, ξέρω πως η ομάδα μου έχει την ευκαιρία να κερδίσει. Πάντα ένιωθα έτσι. Νιώθω καλά, είμαι έτοιμος για το Game 5. Η άμυνα θα είναι ξανά το κλειδί».

“As long as I’m on the court, I know my team got a chance to win.” @JaredSGreenberg speaks with @CP3 ahead of Game 5 of the #NBAFinals pic.twitter.com/UsBUQkKEr1