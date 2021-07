Εμπίντ για Μέσι: «GOAT!» (pics)

Ο Τζοέλ Εμπίντ υποκλίθηκε στον Λιονέλ Μέσι για την κατάκτηση του Copa America με την Αργεντινή.

Μπορεί να αγωνίζεται στο ΝΒΑ, όμως ο Τζοέλ Εμπίντ είναι γνωστός λάτρης του ποδοσφαίρου. Ο Καμερουνέζος παρακολούθησε τον τελικό του Copa America και είδε τον Μέσι και την Αργεντινή να σηκώνουν την κούπα κόντρα στη Βραζιλία. Ο ηγέτης των Σίξερς αποθέωσε τον σταρ της «αλμπισελέστε», γράφοντας «GOAT.».

Μετά από λίγο ξαναχτύπησε και με άλλο tweet για τον Αργεντινό παιχταρά γράφοντας: «Ήλπιζα πως οι Βραζιλιάνοι θα νικήσουν, όμως είμαι χαρούμενος για τον Μέσι. Το άξιζε».

Δείτε τις αναρτήσεις του Τζοέλ για τον Μέσι

I was hoping my Brazilian people would’ve won it but I’m happy for Messi.. He deserves it #HalaMadrid