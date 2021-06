Κλίπερς: Εκτός και από το Game 6 o Λέοναρντ, αμφίβολος ο Ζούμπατς

Για ακόμα ένα ματς ο Καουάι Λέοναρντ θα είναι νοκ άουτ. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς θα περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για τη συμμετοχή του Ίβιτσα Ζούμπατς στο Game 6 με τους Φοίνιξ Σανς.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Απέχουν μία ήττα από τον αποκλεισμό. Ή μία νίκη απ' το να οδηγήσουν τη σειρά των τελικών της Δύσης, με τους Φοίνιξ Σανς σε Game 7.

Και σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος έχει χάσει τα τελευταία επτά ματς των playoffs λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Οι Κλίπερς δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση περί ρήξης χιαστού, κάνοντας λόγο για γύρισμα στο γόνατο. Πάντως, ο ίδιος ο Λέοναρντ δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος από τους χειρισμούς του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Αμφίβολος παραμένει και ο σέντερ, Ίβιτσα Ζούμπατς, ο οποίος έχασε και το Game 5 κόντρα στους Σανς.

