Μπλέιζερς: Έσπασε πάλι το πόδι του ο Κόλινς

Ο Ζακ Κόλινς στάθηκε ξανά άτυχος, αφού έσπασε πάλι το πόδι του.

Δεν λέει να κρατηθεί μακριά από κακοδαιμονίες και κακοτυχίες ο Ζακ Κόλινς. Ο ψηλός των Μπλέιζερς που θα είναι free agent την offseason που έρχεται, έσπασε ξανά το πόδι του και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Την τελευταία φορά που πάτησε παρκέ για χάρη του Πόρτλαντ ο 22χρονος, ήταν στις 13 Απριλίου του 2020. Έπαιξε σε μόλις 11 ματς της σεζόν 2019-20, ενώ την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ήταν off.

Στην καριέρα του ο Κόλινς μετρά 5.7 πόντους και 4 ασίστ σε 154 ματς, ενώ σουτάρει με 32% στα τρίποντα.

