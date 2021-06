Τρέι Γιανγκ: Αμφίβολος για το Game 4 με τους Μπακς! (pic & vid)

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τρέι Γιανγκ στον 4ο τελικό της Ανατολής κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο γκαρντ των Ατλάντα Χοκς τραυματίστηκε λίγο πριν από τέλος της 3ης περιόδου στο 3ο ματς της σειράς γεμίζοντας με αγωνία την ομάδα του!

Η μαγνητική έδειξε οστικό οίδημα στον Τρέι Γιανγκ, όπερ και σημαίνει ότι η συμμετοχή του στον 4ο τελικό είναι αμφίβολη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Μιλγουόκι Μπακς «απάντησαν» στο break των Χοκς και με τη νίκη τους μέσα στην Ατλάντα έκαναν το 2-1 στη σειρά.

Trae Young has a bone bruise to his right foot and is questionable for Game 4 vs. Bucks, Hawks say.