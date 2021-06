Χοκς - Μπακς: Γύρισε τον αστράγαλο και πήγε στα αποδυτήρια ο Γιανγκ! (vid)

Ο Τρέι Γιανγκ γύρισε τον αστράγαλο του στο πόδι του διαιτητή και πήγε στα αποδυτήρια στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Άτυχος στάθηκε ο Τρέι Γιανγκ στο Game 3 με τους Μπακς. Ο ηγέτης των Χοκς γύρισε τον αστράγαλο του στο πόδι του διαιτητή στο τρίτο δωδεκάλεπτο και αναγκάστηκε να πάει στα αποδυτήρια του γηπέδου. Πάντως 10 λεπτά για το τέλος του ματς, επέστρεψε και έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση.

Δείτε πως τραυματίστηκε ο Γιανγκ

Trae Young heads to the locker room with an apparent ankle injury



