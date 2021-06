Κλίπερς - Σανς: Δεν σταματούν τα νεύρα μεταξύ Μπέβερλι και Μπούκερ! (vid)

Η κόντρα του Μπούκερ με τον Μπέβερλι συνεχίζεται και στο Game 3 των τελικών Δύσης.

Στο Game 2 των τελικών Δύσης ανάμεσα σε Σανς και Κλίπερς, o Ντέβιν Μπούκερ αποκόμισε δύο ράμματα στη μύτη του, μετά τη σύγκρουση με τον Πάτρικ Μπέβερλι.

Η κόντρα μεταξύ των δύο καλά κρατεί και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, ο παίκτης του Φοίνιξ έσπρωσε τον αντίπαλο του για να χρεωθεί τέταρτο φάουλ. Αυτό δεν το άφησε έτσι ο Πατ, ο οποίος πήγε κοντά στον αντίπαλο του για να πάρουν και δύο από μια τεχνική ποινή.

Devin Booker and Patrick Beverley were called for double technicals on this sequence. pic.twitter.com/Rv1VGLMd1A