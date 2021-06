ΝΒΑ: Παίζει στο Game 3 με τους Κλίπερς ο Κρις Πολ!

Οι Σανς προηγούνται με 2-0 νίκες στη σειρά των τελικών της Δύσης με τους Κλίπερς και ο Κρις Πολ σκοπεύει να επιστρέψει στο Game 3 απέναντι στους Καλιφορνέζους.

Ο σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς μπήκε στο υγειονομικό πρωτόκολλο στις 16 του μήνα και έκτοτε επικράτησε μεγάλη ανησυχία, τόσο για τον ίδιο όσο και για το αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στη συνέχεια.

Ο Πολ βρέθηκε θετικός στην Covid-19 ωστόσο είναι ασυμπτωματικός, κάτι που αναμένεται να επισπεύσει την επιστροφή μετά το πέρας των 14 ημερών που προβλέπει το πρωτόκολλο.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στο Game 3 της σειράς των τελικών της Δύσης με τους Κλίπερς!

Έστω και χωρίς τον Πολ, οι Σανς προηγούνται με 2-0 νίκες χάρη στο απίθανο play που έφερε το alley-oop του Έιτον έπειτα από την επαναφορά του Τζέι Κράουντερ.



BREAKING: Phoenix Suns star Chris Paul intends to make his return for Game 3 of WCF against the Los Angeles Clippers barring unforeseen setback, league sources tell @YahooSports. https://t.co/UgzGxX4aaZ