Μαν: Από τον δεύτερο γύρο του νταφτ του 2019, πρωταγωνιστής σε μια ιστορικά βραδιά!

O Τεράνς Μαν σύνδεσε για πάντα το όνομα του με τους Κλίπερς, αλλά αυτό το ήξερε από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο Λος Άντζελες.

Ο Τεράνς Μαν γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1996 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μπορεί άλλα παιδιά που ονειρεύονταν τους Νικς, εκείνον όμως η μοίρα τον έδεσε από νωρίς με το Λος Άντζελες.

Η βραδιά του ντραφτ ήταν ξεχωριστή. Αφού τελειώσει την κολεγιακή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, έπειτα δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα όπως ίσως κανείς να πίστευε. Αν περιμένετε να ακούσετε πόσο σίγουρος ήταν και πόσο χαρούμενα πήγε θα απογοητευτείτε. Ο δρόμος του Μαν δεν ήταν ούτε εύκολος, ούτε στρωμένος από την αρχή.

Ήταν Οκτώβριος του 2019 σε ένα πάρτι που είχε διοργανωθεί, όταν η μητέρα του καθόταν σε ένα τραπέζι και περίμενε το ντραφτ της σεζόν, με καμία εγγύηση ότι ο μεγαλύτερος γιος της θα είναι στα 60 ονόματα που θα ακουστούν. Όταν ο Μαν, ο πατέρας του και η μητέρα του άφησαν το πάρτι, μεταφέρθηκαν στο Barclays Center και κάθισαν στις κερκίδες. Δύο ώρες πέρασαν. Τέλειωσε ο πρώτος γύρος και σχεδόν και ο δεύτερος.

Ήταν η 48η επιλογή και έγινε από τους Κλίπερς. Πιθανότατα καμία άλλη ομάδα δεν είχε ψάξει τον Μαν σε τόσο βάθος, όσο έκανε η ομάδα του Λος Άντζελες. Ο Λίο Πάπιλ, ο σκάουτερ των Κλίπερς, τον ήξερε από τα 13 του και μάλιστα ήταν μέντορα του. Η σχέση του με τους Κλίπερς ήταν ξεχωριστή από την πρώτη ημέρα. Μεγαλωμένος με πατέρα προπονητή, συχνά στο σπίτι αποθέωναν ανθρώπους, που ήταν στον Οργανισμό, ενώ ο Τεράνς ήξερε και την δουλειά του Ρίβερς, ενώ πολύ πιτσιρικάδες δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια.

Whoever listened, we tried to tell them the kid is special @CoachSEEWHY12 you saw it well before me! But tonight the world saw the results from @terance_mann draft night experience!!!! #TrustYourWork just make your story legible because 47 can’t do what you do! @ESPNNBA pic.twitter.com/n1RgpPtGGZ