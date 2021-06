Χοκς - Σίξερς: Έσβησαν τα φώτα στην τέταρτη περίοδο (vid)

Δύο λεπτά πριν το τέλος στο Σίξερς-Χοκς, έσβησαν τα φώτα στο γήπεδο στην Ατλάντα

Απρόοπτο είχαμε, δύο λεπτά πριν το τέλος του Game 6 των Χοκς με τους Σίξερς, στο οποίο η Φιλαδέλφεια έκανε το 3-3.

Μαύρο είχαμε στο γήπεδο της Ατλάντα, αφού όλα βυθίστηκαν στο σκοτάδι σε μια σπάνια στιγμή για την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Το σκορ ήταν στο 104-93 όταν έσβησαν τα φώτα και το ματς να διακόπτεται για λίγα λεπτά μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.

The lights went out in Atlanta with 2 minutes left in the game 😅 pic.twitter.com/4wnGHzWDQB