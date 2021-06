ΝΒΑ: Οι Σέλτικς στέλνουν τον Κέμπα Ουόκερ στην Οκλαχόμα! (pic)

Οι Μπόστον Σέλτικς στέλνουν τον Κέμπα Ουόκερ στην Οκλαχόμα μαζί με το Νο.16 στο NBA Draft 2021 και ένα pick β' γύρου 2025 για τον Αλ Χόρφορντ, τον Μόουζες Μπράουν και ένα draft pick β' γύρου 2023!

Έπειτα από μια διετία στη Βοστόνη, ο Κέμπα Ουόκερ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ!

Ο Adrian Wojnarowski αποκάλυψε το trade σύμφωνα με το οποίο οι Σέλτικς θα στείλουν τον 31χρονο πόιντ γκαρντ στην Οκλαχόμα μαζί με το Νο.16 στο φετινό NBA Draft και ένα pick β' γύρου 2025. To αντίθετο δρομολόγιο θα κάνουν οι Αλ Χόρφορντ, Μόουζες Μπράουν ενώ οι Σέλτικς πήραν και ένα draft pick β' γύρου 2023.

Φέτος ο Κέμπα Ουόκερ μέτρησε 19.3 πόντους, 4.9 ασίστ και 4 ριμπάουντ μ.ό. σε 43 συμμετοχές με τους Σέλτικς που αποκλείστηκαν από τους Νετς στα προημιτελικά της Ανατολής με 4-1 νίκες. Όσον αφορά τον Χόρφορντ, επιστρέφει στους Σέλτικς όπου αγωνίστηκε την περίοδο 2016-19.

The Celtics are trading Kemba Walker, the No. 16 overall pick in the 2021 draft and a 2025 second-round draft pick to Oklahoma City for Al Horford, Moses Brown and a 2023 second-round pick, sources tell ESPN.