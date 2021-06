Αντετοκούνμπο - Μίντλετον: Εγώ κι εσύ μαζί! (pics & vids)

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον γλίτωσαν τους Μπακς από τον αποκλεισμό και το Gazzetta γράφει για το δίδυμο που - με τα καλά του και τα κακά του - πάντα είναι εκεί για τα... ελάφια στα δύσκολα.

Οι Νετς ήθελαν να τελειώσουν τη σειρά με τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι, αλλά λογάριαζαν δίχως τους δύο κορυφαίους παίκτες των... ελαφιών.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον βγήκαν μπροστά, έδειξαν πως δεν θέλουν να παραδώσουν ακόμα τα... όπλα και τα... ελάφια επικράτησαν με 104-89 των Νετς στο Game 6, έκαναν το 3-3 και πλέον η πρόκριση για τους τελικούς Ανατολής θα κριθεί στο Game 7.

Σε άλλο ένα παιχνίδι των... ελαφιών, το κορυφαίο τους δίδυμο ήταν εκεί, να παλέψει, να δώσει ελπίδα, να ξεσηκώσει τον κόσμο.

Το Gazzetta γράφει για την δυάδα που μπορεί να μην έχει φέρει ακόμα κάποιο πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι, αλλά είναι πάντα εκεί, παλεύοντας κόντρα στα... θηρία, παρέα από το 2013.

Teammates with 30 Pts on 60% FG when facing elimination over the last 30 years:



Giannis & Middleton (Thu. vs BKN)



Murray & Jokic (in bubble vs UTAH)



Clyde & Olajuwon (1995 vs UTAH) https://t.co/YrBaZ3DesH