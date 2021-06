O Πολ Τζορτζ δεν ήταν ποτέ κακός παίκτης! (vid)

Ο Πολ Τζορτζ έκανε το step up όταν οι Λος Άντζελες Κλίπερς τον χρειάστηκαν περισσότερο. Mία απάντηση στην (αχρείαστη) κριτική, για έναν παίκτη που στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ κακός.

Εξαρτάται τη μονάδα μέτρησης. Αν είναι οι τίτλοι, ο Πολ Τζορτζ θα είναι για πάντα χαμένος, μέχρι να κερδίσει τον πρώτο της καριέρας του. Αν είναι οι πόντοι, κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει.

Ο Τζορτζ ήταν και παραμένει χαρισματικός σκόρερ. Και ένας elite αμυντικός. Από την Ιντιάνα, στην Οκλαχόμα και τώρα στο Λος Άντζελες, κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα.

Τις έξι τελευταίες σεζόν της καριέρας του, μετά την επιστροφή από τον φρικιαστικό τραυματισμό του με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ, ο μέσος όρος των πόντων δεν έχει πέσει κάτω από τους 21.5!

Φέτος διανύει την τρίτη πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του (23.3π.) μετά τους 28 πόντους στην Οκλαχόμα και τους 23.7 τη σεζόν 2016-2017 στην Ιντιανάπολις. Και όμως, ακόμη ζει με την αμφισβήτηση.

Ένα μέρος της είναι δίκαιο. Αλλά και άδικο. Στην Ιντιάνα επιχείρησε να αποκαθηλώσει τον άνθρωπο που έμελλε να είναι στην κορυφή της Ανατολής μέχρι το σημείο που δεν ήθελε πια, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στην Οκλαχόμα κατάφερε να... κολλήσει αμέσως με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ. Αλλά αμφότεροι απέτυχαν. Στην πρώτη απόπειρα της συνύπαρξης με τον Καουάι Λέοναρντ, το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό.

Και αμέσως ο playoff P, έγινε Pandemic P. Η κακή εκδοχή του. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει τη... νύφη για τον αποκλεισμό από τους Ντένβερ Νάγκετς στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Η εποχή άλλαξε. Οι Κλίπερς συγκροτήθηκαν για μία νέα προσπάθεια. Καινούργιος προπονητής, σχετικά νέο υποστηρικτικό... καστ για τους Λέοναρντ και Τζορτζ και η συνταγή είναι έτοιμη!

Ο Τζορτζ κράτησε το καλύτερο παιχνίδι του για το πιο κρίσιμο ματς της φετινής σεζόν, με τον Λέοναρντ τραυματία μέχρι το τέλος της σεζόν, το Game 5 με τους Γιούτα Τζαζ. Στο «σπίτι των τρελών», όπως χαρακτήρισε την έδρα των «Μορμόνων» ο δημοσιογράφος Σκιπ Μπέιλις.

Μέτρησε 37 πόντους, 16 ριμπάουντ και 5 ασίστ, με τους Κλίπερς να καυχιούνται πως είναι ο μοναδικός μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ που καταγράφει τέτοιους αριθμούς στα playoffs!

To μόνο σίγουρο είναι πως ο Τζορτζ έγινε ο πρώτος Κλίπερ που καταγράφει τουλάχιστον 35 πόντους, 15 ριμπάουντ, 5 ασίστ σε μία αναμέτρηση της post season.

The Clippers note that Paul George joins Kevin Durant as the only two players this postseason to have at least 35 points, 15 rebounds and 5 assists in one game.