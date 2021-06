Πολ: Θετικός στον κορονοϊό! (pic)

Ο Κρις Πολ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊο και η συμμετοχή του στους τελικούς Δύσης βρίσκεται στον... αέρα.

Ακόμα ένας παίκτης του ΝΒΑ που ταλαιπωρείται από τον κορονοϊό. Ο Κρις Πολ βρέθηκε θετικός στον covid-19, ενώ είχε κάνει και εμβόλιο. Πλέον θα βρίσκεται σε καραντίνα και η συμμετοχή του στους τελικούς Δύσης βρίσκεται στον αέρα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο κορονοϊού στο οποίο έχει μπει ο Πολ, θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για 10-14 μέρες, όμως αυτό το διάστημα μπορεί να μειωθεί εξαιτίας του γεγονότος πως είναι εμβολιασμένος. Επιπλέον οι τελικοί της Δύσης δεν θα αρχίσουν πριν την Κυριακή 20 Ιουνίου ή την Τετάρτη στις 23.

Το καλύτερο σενάριο για τους Σανς είναι να πάει σε Game 7 η σειρά των Τζαζ με τους Κλίπερς για να προλάβει ο CP3 να επιστρέψει όσο νωρίτερα γίνεται.

Στη σειρά με το Ντένβερ είχε 25.5 πόντους, 10.3 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 100% βολές, 66% τρίποντα και 57 εντός πεδιάς και ήταν ένα από τα... κλειδιά της σκούπας.

