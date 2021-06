ΛεΜπρόν: Αφήνει το «23» και επιστρέφει στο Νο.6 (pic)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αλλάζει το νούμερο του και πλέον θα φορά το Νο.6 αντί του Νο.3

Η σεζόν δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τον ΛεΜπρον Τζέιμς που αποκλείστηκε από τους Σανς στον πρώτο γύρο των playoffs.

O σταρ των λιμνανθρώπων αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή στη φανέλα του για τη νέα σεζόν, αφού θα φορά πλέον το Νο.6 αντί του Νο.23. Ο Ντέιβις θα συνεχίζει να φορά το «3»

Ο «Βασιλιάς» φορούσε το Νο.6 στους Χιτ, όπου κατέκτησε 2 πρωταθλήματα (2012 και 2013). Μετά επέστρεψε στο Νο.23 όταν γύρισε στο Κλίβελαντ για να πάρει το πρωτάθλημα του 2016 με τους Καβς. Από την πρώτη του σεζόν στους Λέικερς είχε το Νο.6

