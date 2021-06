Ο Λέοναρντ έκανε airball στο τρίποντο ισοφάρισης και η αντίδραση του Ρόντο έγινε viral! (vid)

Ο Καουάι Λέοναρντ έκανε airball στο τρίποντο ισοφάρισης, οκτώ δευτερόλεπτα για τη λήξη του Game 5 με τους Μάβερικς και η αντίδραση του Ρόντο ήταν όλα τα λεφτά.

Οι Μάβερικς έκανε άλλο ένα break στους Κλίπερς, παίρνοντας το προβάδισμα με 3-2 σε μια σειρά που έχει μόνο διπλά (έχει γίνει μόνο άλλες 2 φορές στο παρελθόν).

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, 8 δευτερόλεπτα για το τέλος, όταν το σκορ ήταν στο 103-100, ωστόσο πήρε... σκοτωμένο τρίποντο από τη γωνία και έκανε airball.

Αυτή η απόφαση φαίνεται να εξόργισε τον Ραζόν Ρόντο που δεν δίστασε να το δείξει και η αντίδραση του έγινε viral. Eίνα σαν να τον μαλώνει για αυτό που έκανε σε μια φάση που θα μπορούσε να στείλει το ματς παράταση.

Rondo's reaction after this Kawhi shot to tie the game 👀 pic.twitter.com/yqLF8hW1P9