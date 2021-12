Πριν από 11 χρόνια η πιο... iconic φωτογραφία του ΝΒΑ με τους Ουέιντ και ΛεΜπρον! (vid)

Πέρασαν ήδη 11 χρόνια από τη βραδιά που μια συνεργασία μεταξύ των Ντουέιν Ουέιντ και ΛεΜπρον Τζέιμς να μετατρέπεται σε μια από τι πιο iconic εικόνες του ΝΒΑ!

Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 11 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 6 Δεκεμβρίου 2010, οι Ουέιντ και ΛεΜπρόν δημιούργησαν μια φάση, η οποία έφερε μια από τις πιο δημοφιλείς και εμβληματικές φωτογραφίες του ΝΒΑ.

Την εποχή που ήταν συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ, έμελλε να «βγάλουν» μια απίστευτη φάση κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς (σ.σ. όταν ακόμα ο Γιάννης έπαιζε στα... παδικοεφηβικά του Φιλαθλητικού), στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ουέιντ είχε βγάλει μια απίθανη ασίστ στον «Βασιλιά» και εκείνος φρόντισε να καρφώσει με μανία στο αντίπαλο καλάθι.

Βέβαια η... είδηση δεν ήταν αυτή, αλλά η στιγμή που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον «Flash» να πανηγυρίζει το κάρφωμα του φίλου και συμπαίκτη του χωρίς καν... να βλέπει τη φάση!

Τη θυμάστε εκείνη τη στιγμή;

Η φωτογραφία...

This iconic photo was taken 11 years ago today 🤯📸 pic.twitter.com/AXzaBsAQ8K