Όταν ο Ντάριλ Ντόουκινς «κατεδάφισε» τη μπασκέτα! (vids)

Πέρασαν ήδη 42 χρόνια από τη μέρα που ο «Chocolate Thunder», Ντάριλ Ντόουκινς, διέλυσε για πρώτη φορά το ταμπλό χάρη σε ένα κάρφωμα σε αγώνα Σαν Ντιέγκο-Φιλαντέλφια.

Συγκεκριμένα ήταν 13 Νοεμβρίου 1979 όταν ο δυναμικός σέντερ έκανε... θρύψαλα το ταμπλό σε ματς του ΝΒΑ!

Μάλιστα σε εκείνο το παιχνίδι όπου οι Σίξερς είχαν γνωρίσει την ήττα από τους Κινγκς (110-103) είχε πετύχει μόλις 4 πόντους! Ε, οι δύο από αυτούς ήταν με ένα κάρφωμα που θυμόταν για πολλά χρόνια στη συνέχεια.

Έκτοτε ήταν η συνήθεια που εξελίχθηκε σε... λατρεία, αφού ο Ντόουκινς δεν είχε αφήσει ταμπλό που να μην το είχε... ρημάξει. Τα όσα έκανε ο Σακίλ; Απλά... πταίσματα μπροστά στον «Chocolate Thunder» ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή πριν από έξι χρόνια.

Δείτε τα χαρακτηριστικά του βίντεο!

On this day in 1979… Darryl Dawkins slammed it home with two hands and shattered the backboard! #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/TzjZT01qYm