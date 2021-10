Παίκτης των Σέλτικς σημείωσε το πρώτο τρίποντο του ΝΒΑ και δεν ήταν ο Λάρι Μπερντ! (vid)

Πριν από ακριβώς 42 χρόνια θεσπίστηκε το τρίποντο στα παρκέ του ΝΒΑ, με τον Κρις Φορντ των Μπόστον Σέλτικς να περνάει στην ιστορία ως ο πρώτος παίκτης που ευστόχησε έξω από τα 7.25 μέτρα!

Ήταν 12 Οκτωβρίου 1979 και πιο συγκεκριμένα ο αγώνας που άνοιγε την αυλαία του πρωταθλήματος της σεζόν 1979-80. Μπόστον Σέλτικς εναντίον Χιούστον Ρόκετς στο θρυλικό «Boston Garden» της Μασαχουσέτης.

Σε εκείνο το παιχνίδι έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα των Σέλτικς και ο μετέπειτα μεγάλος «λευκός» του ΝΒΑ. Ο Λάρι Μπερντ! Και μάλιστα ήταν πρωταγωνιστής μιας μεγάλης σύμπτωσης καθώς ξεκίνησε το ταξίδι του στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη στην αναμέτρηση όπου καθιερώθηκαν τα τρίποντα.

Το οξύμωρο; Δεν ήταν εκείνος που ευστόχησε στο πρώτο σουτ, αλλά ο συμπαίκτης του, Κρις Φορντ! Οι Σέλτικς είχαν πάρει τη νίκη με 114-106 και ο Φορντ ήταν εκείνος που μπήκε στην ελίτ του ΝΒΑ, ως ο παίκτης με το πρώτο εύστοχο τρίποντο, το οποίο ήταν και το μοναδικό της ομάδας του!

Αμέσως μετά τον ακολούθησε ο Ρικ Μπάρι των Ρόκετς, ο οποίος σημείωσε με τη σειρά το μοναδικό τρίποντο του Χιούστον. Ας θυμηθούμε τους πόντους από εκείνο το παιχνίδι.

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ (Μπιλ Φιτς): Μάξγουελ 22, Φορντ 17(1), Καρ 15, Μπερντ 14, Αρτσιμπαλντ 13, Ρόμπι 11, Κάουενς 11, Τζούντκινς 7, Τσέινι 2, Χέντερσον 2.

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ (Ντελ Χάρις): Μαλόουν 31, Ντανλίβι 18, Μέρφι 12, Ριντ 11, Μπάρι 9(1), Τομγιάνοβιτς 8, Χέντερσον 7, Ντουάιτ Τζόουνς 6, Μέιτζορ Τζόουνς 2, Ουάιτ 2.

On this day in 1979, Chris Ford of the @celtics knocked down the first 3-point field goal in NBA history! #NBAVault #NBA75 pic.twitter.com/QKBuhqCFny