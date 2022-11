Κολέ: «Ο Γουεμπανιάμα είναι σαν τον Σαμπόνις στο prime του» (vid)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έκανε το ντεμπούτο του με τη Γαλλία στη νίκη επί της Λιθουανίας και ο προπονητής των «bleus», Βενσάν Κολέ έβαλε στην εξίσωση το next big thing του παγκόσμιου μπάσκετ με τον Άρβιντας Σαμπόνις.

Στο ντέρμπι του Group K, η Γαλλία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λιθουανίας ενώ σε ό,τι αφορά τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σημείωσε 20 πόντους μετρώντας 7/7 βολές, 5/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο στα 23:29 που έμεινε στο παρκέ.

Μετά από το τέλος του ματς, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας, Βενσάν Κολέ επισήμανε: «Ο Βίκτορ είναι σαν τον Σαμπόνις στο prime του. Δεν είναι τόσο δυνατός όσο ο Σαμπόνις, όμως με τις ίδιες ικανότητες! Σύμφωνοι, ο Σαμπόνις ήταν ένα βουνό! Ο Βίκτορ είναι αδύνατος. Είναι και οι δυο στο 2μ.21, έχουν το ίδιο μέγεθος και τις ίδιες ικανότητες.

Vincent Collet on Victor Wembanyama comparison:



"Victor is like (prime) Arvydas Sabonis. Not as strong as Sabonis, but with the same skills. For sure, Sabonis was a mountain, and Victor is really skinny. But they're both 2.21 m, the same size and skills." (1/2)