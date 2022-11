Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αλλά και ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν εντυπωσιακοί και συνάμα αρκετοί για έναν θρίαμβο της Γαλλίας με 90-65 στην έδρα της Λιθουανίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.

Στο ντέρμπι του Group K, η Γαλλία δεν είχε κανένα πρόβλημα να περάσει από την έδρα της Λιθουανίας, με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα αλλά και τον Σιλβέν Φρανσίσκο του Περιστερίου να κάνουν... πάρτι. Μετά το 65-90 οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 7-2 στην κορυφή του ομίλου.

Ο γκαρντ του Περιστερίου πέτυχε 21 πόντους με 3/4 2π, 5/5 3π και 1 ασίστ, ενώ ο Γουεμπανιάμα προσέθεσε 20, μετρώντας 5/11 2π, 1/2 3π, 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο.

Το παιχνίδι φυσιολογικά πήγε από νωρίς στην πλευρά των «μπλε». Ο Φρανσίσκο πέτυχε τέσσερις σερί πόντους στο φινάλε της πρώτης περιόδου και οι Γάλλοι προηγήθηκαν με 14-22. Με τον Γουεμπανιάμα να αποδεικνύει άλλη μία φορά πως είναι ένα... τέρας της φύσης και να μοιάζει ασταμάτητος, οι Λιθουανοί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.

