Παίκτης της Μπαχτσεσεχίρ είναι και επίσημα ο Τζαλίν Σμιθ, που αφήνει πίσω του την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Από την Παρτίζαν στην Μπαχτσεσεχίρ. Αυτό είναι το δρομολόγιο που ακολουθεί ο Τζαλίν Σμίθ, ο οποίος θα μετακομίσει στην Τουρκία για την επόμενη σεζόν.

Ο γκαρντ με το κροατικό διαβατήριο, έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την ήττα από την Εθνική μας στον τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και λίγες μέρες αργότερα ανακοινώθηκε από την Μπαχτσεσεχίρ, μιας και οι διαπραγματεύσεις του με την Παρτίζαν... ναυάγησαν.

Την περασμένη σεζόν ο Σμιθ μέτρησε 6.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 1.3 μέσο όρο στη EuroLeague, έχοντας προλάβει να παίξει 10 παιχνίδια με την Παρτίζαν.

🙌 Jaleen Devon Smith, Bahçeşehir Koleji’nde!



🤝 Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de Partizan forması giyen ABD asıllı Hırvat oyuncu ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladık.



🙋‍♂️ Welcome to our family, @JaleenSmith0 !



❤️💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/OWI5poR3Xo