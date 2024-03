Ο Τζεχάιβ Φλόιντ με ένα τρομερό μπλοκ σε τρίποντο του Ντεμίρ, έκρινε τη νίκη στο ματς της Μερκεζεφέντι με την Νταρουσάφακα.

Buzzer beater καλάθια έχουμε δει αμέτρητα. Με μπλοκ και μάλιστα τόσο εντυπωσιακό στο τρίποντο, όχι και τόσα. Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Τζεχάιβ Φλόιντ με ένα τρομερό άλμα έκοψε τον Μπερκ Ντεμίρ και χάρισε στην Μερκεζεφέντι τη νίκη επί της Νταρουσάφακα με 86-88.

Οι φιλοξενούμενοι βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 2 πόντους και απέμεναν 0.6'' για μια τελευταία απόπειρα ανατροπής από την Νταρουσάφακα. Η επαναφορά έφερε την μπάλα στον Ντεμίρ και εκείνος σούταρε απευθείας, αλλά ο Φλόιντ του έκρυψε τον ουρανό και με μανία πέταξε την μπάλα εκτός, κάνοντας τους συμπαίκτες του να τρέξουν για να πανηγυρίσουν μαζί του.

The most DISRESPECTFUL block to end the game 😬



