Ο Ανδρέας Πιστιόλης έχει γίνει το νέο αγαπημένο πρόσωπο των φίλων της Γαλατασαράι. Ο Έλληνας προπονητής αποθεώθηκε μετά το 2-2 απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Η Γαλατασαράι έχει φέρει την Αναντολού Εφές στα... σχοινιά. Και ο Ανδρέας Πιστιόλης διανύει μία απίθανη σεζόν με την «τσιμ μπομ». Η νέα νίκη στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος με σκορ 86-81, σημαίνει ότι η σειρά θα κριθεί σε πέμπτο ματς.

Μετά το τέλος του Game 4 και της νίκης της Γαλατά, οι φίλαθλοι πρόσφεραν μία απίστευτη αποθέωση στον Πιστιόλη, ο οποίος ανταπέδωσε και τους ευχαρίστησε.

Στη διαδικασία πρόσφερε και μπόλικες χειραψίες, με κάποιος από τους θεατές να του λένε ότι «λατρεύουν τη δουλειά του», ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά το όνομά του έγινε σύνθημα.

Galatasaray once again beat the EuroLeague champs Anadolu Efes in the TBSL semifinal and forced a crucial Game 5 🔥



And Galatasaray fans absolutely LOVE their coach Andreas Pistiolis for that 🤘



🎥 @fotottarena pic.twitter.com/njbPTkTJIV