Η Μπεσίκτας πήρε τον πρώτην ΝΒΑer Ρόντεϊ Χόλις-Τζέφερσον (pic & vid)

O Ρόντεϊ Χόλις-Τζέφερσον (26 χρ., 1μ.98) των 319 συμμετοχών στο ΝΒΑ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.

Η Μπεσίκτας ενισχύθηκε με τον Ρόντεϊ Χόλις-Τζέφερσον, ο οποίος αγωνίστηκε διαδοχικά στους Νετς (2015-19), τους Ράπτορς (2019-20) και τους Μπλέιζερς (2021) και πλέον θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Η καλύτερη σεζόν του Χόλις-Τζέφερσον στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο ήταν το 2017-2018, όπου είχε μέσο όρο 13.9 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ σε 68 παιχνίδια με τους Νετς. Στο συμβόλαιο του 26χρονου φόργουορντ υπάρχει ΝΒΑ out σε περίπτωση που βρε εγγυημένο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Rondae Hollis-Jefferson has signed with Besiktas in Turkey, his agent Adie von Gontard told ESPN. The 26-year old played 319 NBA games since being drafted in 2015. He has a NBA out clause in his contract.