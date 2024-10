Μπορεί να χρειάστηκε να επιστρέψει από διψήφια διαφορά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στο φινάλε η Ζάλγκιρις πανηγύρισε τη νίκη (73-66) κόντρα στη Λιετκάμπελις του Γιώργου Καλαϊτζάκη.

Στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα Λιθουανίας, η Ζάλγκιρις (4-1) ήταν η μεγάλη νικήτρια με 73-66 απέναντι στη Λιετκάμπελις (3-2). Οι δύο ομάδες μπήκαν με το ίδιο ρεκόρ στο ματς, αλλά το ξέσπασμα της Ζάλγκιρις στο δεύτερο ημίχρονο έκανε τη διαφορά.

Aleksas Bieliauskas with the first points in the Betsafe-LKL! 🫡 pic.twitter.com/BtTvTmHRc6