Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έφτασε στη Λιθουανία για λογαριασμό της Μαζεϊκιάι.

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά για την καριέρα του Άλεξ Αντετοκούνμπο. Ο αδερφός του Γιάννη, του Θανάση και του Κώστα θα αγωνίζεται πλέον στο στο λιθουανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μαζεϊκιάι, η οποία τον ανακοίνωσε.

Ο Άλεξ έφτασε στη Λιθουανία για λογαριασμό της Μαζεϊκιάι και ετοιμάζεται να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αποτέλεσε παρελθόν από τους Γουισκόνσιν Χερντ πριν από μία εβδομάδα, με τους οποίους είχε 5.7 πόντους και 2.9 ριμπάουντ ανά 21.2' λεπτά συμμετοχής.

