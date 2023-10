Μυθική ανατροπή στη Λιθουανία. Η Γιόναβα έχανε με 5 στα 4'' και πήρε το ματς! (vid)

Γίνεται να κερδίσεις παιχνίδι στο οποίο χάνεις με 5 και απομένουν 4''. Και όμως γίνεται, όπως απέδειξε η Γιόναβα στο πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Απίστευτο και όμως αληθινό. Η Πιένο Ζβάιγκζντες είχε την τύχη της στα χέρια της απέναντι στη Γιόναβα, 4'' πριν το φινάλε, σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Λιθουανίας.

Και όμως το 92-87 στα 4'' μετατράπηκε σε 92-93, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Νόγιους Μινέικις σκόραρε για τρεις και για το 92-90 με 1.9'' για το τέλος. Οι γηπεδούχοι πήραν τάιμ άουτ για να φέρουν την μπάλα μπροστά, αλλά ο Τζόρνταν Γουότσον έκανε επιθετικό.

Ο ίδιος παίκτης υπέπεσε και σε φάουλ που έστειλε τον Μάικλ Λιούις στη γραμμή για τρεις βολές. Ευστοχώντας και στις τρεις, διαμόρφωσε το 92-93 και κράτησε τη Γιόναβα αήττητη, με 4/4 στη Λιθουανική λίγκα!

FROM -5 WITH 4 SECONDS REMAINING TO A WIN.



MADNESS IN LITHUANIAN BASKETBALL LEAGUE 😱 pic.twitter.com/2gg6ndDcsd