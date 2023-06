Επική αντίδραση του Σέσκους στο λιθουανικό πρωτάθλημα σε flopping αντιπάλου (vid)

Όταν κάποιος... κουράζεται από τα flopping των αντιπάλων τους, τότε οι αντιδράσεις θα είναι σαν και αυτή του Σέσκους στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Λιετκάμπελις.

Μπορεί η ομάδα του να γνώρισε την ήττα από την Λιετκάμπελις για τους μικρούς τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος, αλλά από το Game 2 της σειράς θα μείνει η αντίδρασή του σε μια φάση όπου θέλησε να... μιμηθεί με χιουμοριστικό τρόπο ένα φάουλ που κέρδισε ο Λιπκεβίτσιους.

Ο λόγος για τον Εντβίνας Σέσκους, ο οποίος είδε τον παίκτη της Λιετκάμπελις να πηγαίνει πάνω του και να κερδίζει φάουλ. Αμέσως ο παίκτης της Γιουβέντους θέλησε να τον... μιμηθεί θεωρώντας ότι έκανε flopping σε αυτήν την προσπάθεια.

Αν μη τι άλλο η μίμησή του ήταν... επική

When you are tired of your opponents flopping 🤣



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/0qXXhO9xQV