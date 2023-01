Είναι από τα σουτ τα οποία βλέπεις ξανά και ξανά και δεν μπορείς να πιστέψεις ότι η μπάλα μπήκε στο καλάθι. Κι όμως. Στη Λιθουανία σημειώθηκε το σουτ της χρονιάς! Ίσως και της δεκαετίας!

Απίστευτο και όμως... αληθινό!

Στην αναμέτρηση της Νεβέζις με την Πιένο για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Λιθουανίας, ο Τιμ Λάμπρεχτ έγινε το πρόσωπο της βραδιάς.

Όχι τόσο για τη συνολική του απόδοση στο παρκέ όπου η ομάδα του επικράτησε εύκολα με 83-65, αλλά για το απίστευτο σουτ που επιχείρησε και ευστόχησε με τη λήξη του α' δεκαλέπτου.

Συγκεκριμένα πέταξε τη μπάλα από τη ρακέτα της ομάδας του στο αντίπαλο καλάθι, αλλά η είδηση δεν είναι ότι ευστόχησε, αλλά το... πώς ευστόχησε! Και φυσικά το καλάθι μέτρησε κανονικά!

Η απάντηση στο βίντεο που ακολουθεί

SHOT OF THE SEASON ALERT IN LITHUANIA 🚨😱



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/NnHwV1JKb0