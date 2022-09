Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα Λιθουανίας πανηγύρισε η Ζαλγκίρις, επικρατώντας της Νεπτούνας με 79-71 στην Κλαϊπέντα!

Πρεμιέρα με νίκη στην έδρα της Νεπτούνας έκανε η Ζαλγκίρις, επικρατώντας με 79-71. Η ομάδα από το Κάουνας θέλει να επιστρέψει στην κορυφή, μετά την περσινή απώλεια των κεκτημένων από τη Ρίτας και η πρώτη αγωνιστική στη Λιθουανία έδειξε την κατεύθυνση, παρά τα 4/24 τρίποντα!

Η ομάδα του Μακσβίτις είχε πρώτο σκόρερ τον Κεβάριους Χέις με 14 πόντους (8 ριμπάουντ) και από κοντά τους Μπραζντέικις, Έβανς που σκόραραν 13 και 12 αντίστοιχα.

Highlights from the win in Klaipeda! 🔥 #BetsafeLKL30 pic.twitter.com/tmw10vq2aV