Αδιανόητο περιστατικό στην Κίνα: Αθλητής έκρυψε τη σύντροφό του σε βαλίτσα για να είναι μαζί στον κοιτώνα

Μπασκετμπολίστας στην Κίνα έκρυψε τη σύντροφό του σε μία βαλίτσα ώστε να την πάρει μαζί του στον κοιτώνα την παραμονή αγώνα!

Ένα απίστευτο περιστατικό από την Κίνα έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό, καθώς ένας παίκτης και η σύντροφός του ήθελαν να περάσουν μαζί το βράδυ πριν από μία αναμέτρηση, ωστόσο για να το πετύχουν αυτό πήραν την απόφαση η κοπέλα να κρυφτεί σε μία βαλίτσα ώστε να μπει κρυφά έτσι στον κοιτώνα όπου θα περνούσε τη νύχτα ο αθλητής των Γκουαντζού Λουνγκ Λάιονς.

Το σχέδιο τους αρχικά φάνηκε να πετυχαίνει, ωστόσο η κοπέλα ανέβασε φωτογραφίες εκείνη την ώρα στα social media, ενώ μερικές από αυτές ήταν με την ίδια μέσα στη βαλίτσα!

Μπορεί η ίδια να τις κατέβασε λίγη ώρα αργότερα αλλά ήδη είχε συμβεί η... ζημιά. Η ομάδα πήρε την απόφαση να τον αποβάλλει για παράβαση του εσωτερικού κώδικα ενώ ο ίδιος εξέφρασε δημόσια συγγνώμη για τον χαμό που προκάλεσε.

On January 8, 2025, Chinese basketball player Zhang Xingliang from Guangzhou was suspended for violating club regulations after hiding his girlfriend in a suitcase and bringing her back to the dormitory to study English overnight before a game. pic.twitter.com/qnxtrADt8Q