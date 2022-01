Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έγινε ο Αμερικανός γκαρντ- φόργουορντ στην Κίνα όπου αγωνίζεται από το 2018.

Ο Σόνι Ουίμς, ο οποίος είναι στο γνωστό πρόσωπο τόσο στα γήπεδα της Ευρώπης όσο και σε αυτά του ΝΒΑ από το πέρασμά του στα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του, αγωνίζεται από το 2018 στο πρωτάθλημα της Κίνας για λογαριασμό των Guangdong Southern Tigers.

Βγαίνοντας από το πούλμαν της ομάδας του, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον κόσμο που βρισκόταν στο σημείο και τον είχαν ως... στόχο με διάφορους χαρακτηρισμούς.

Δείτε το βίντεο:

Sonny Weems was subjected to racial abuse by fans in China



pic.twitter.com/1YWOQpGBAR