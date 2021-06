Φριντέτ: Κάλεσμα σε ομάδες ΝΒΑ, Εuroleague και Αυστραλίας (pic)

Ο Τζίμερ Φριντέτ ψάχνει ομάδα και απηύθυνε κάλεσμα σε ΝΒΑ, Euroleague και Αυστραλία.

Δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο πρωτάθλημα της Κίνας ο Τζίμερ Φριντέτ, αφού αποφασίστηκε να διεξαχθεί τη νέα σεζόν δίχως ξένους παίκτες. Έτσι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού (έμεινε για μια σεζόν στο τριφύλλι) ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και το... παλεύει με κάθε τρόπο.

Ο Τζίμερ απηύθυνε κάλεσμα μέσω Twitter σε ΝΒΑ, Euroleague και Αυστραλία, δείχνοντας την προτίμηση του.

«Φαίνεται πως είμαι ανοικτός για δουλειά» ανέφερε και έκανε tag τους λογαριασμούς του ΝΒΑ, της Euroleague και του πρωταθλήματος Αυστραλίας ο έμπειρος περιφερειακός και σουτέρ.

Looks like I’m open for business… @nba @EuroLeague @NBL