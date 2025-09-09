Η Νάπολι θέλει τον Ναζ Μήτρου Λονγκ
Η Νάπολι θέλει να ενισχυθεί στα γκαρντ με Αμερικανό, ο οποίος, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο 48ωρο. Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ φαίνεται να είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους και ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην ομάδα την ερχόμενη σεζόν.
Μάλιστα, ο πρώην «ερυθρόλευκος» φαίνεται να αρέσει ιδιαίτερα στον προπονητή της ομάδας, Αλεσάντρο Μάγκρο ο οποίος τσεκάρει την περίπτωση του.
Πέρυσι, με τον Ολυμπιακό στη Stoiximan GBL, σε 15 αγώνες κανονικής περιόδου είχε μέσο όρο 5,5 πόντους ανά παιχνίδι. Έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδος στα... παράθυρα.
