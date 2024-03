Η Αρμάνι Μιλάνο απέκτησε τον Αμερικάνο γκαρντ Ντένζελ Βαλεντάιν.

Η Αρμάνι Μιλάνο, την ώρα όπου η δράση στην Euroleague με τα ματς της 30ης αγωνιστικής είχαν αρχίσει, ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντένζελ Βαλεντάιν, ο οποίος τα περασμένα χρόνια είχε παίξει και στο ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα το 2016 τον είχαν κάνει Draft οι Μπουλς όπου έκατσε μέχρι το 2021 ενώ στη συνέχεια πήγε στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τέλος στους Γιούτα Τζαζ το 2022. Τελευταίος σταθμός στην καριέρα του ήταν οι Σίντνεϊ Κινγκς στην Αυστραλία, όπου βρισκόταν από το καλοκαίρι.

Ο ίδιος αποκτήθηκε ωστόσο με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα στο πρωτάθλημα Ιταλίας καθώς δεν έχει πλέον δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague.

Olimpia has signed until the end of the season the 1.95 mt guard Denzel Valentine, born in Lansing on November 16, 1993. He is coming from the Sydney Kings. Valentine will be in Milan tomorrow for his physicals pic.twitter.com/RWwFfw5Tky