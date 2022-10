Α2 Γυναικών Ιταλίας: Πάσαρε στην... πλάτη της αντιπάλου της και σκόραρε το νικητήριο καλάθι (vid)

Σκηνικό βγαλμένο... έξω από τα πινακάκια εκτυλίχθηκε στην Α2 Ιταλίας με την Στεφανία Μαριόλο να πετυχαίνει ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα της, μετά από πάσα στην πλάτη αντιπάλου.

Ποιος είπε ότι η Α2 Γυναικών δεν μπορεί να προσφέρει θέαμα; Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος και η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ανκόνα και Σαβόνα το βράδυ του Σαββάτου (08/10), πάντως δίνει την απάντηση!

Στον όμιλο του Νότου, η Σαβόνα βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 65-64 λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ωστόσο οι γηπεδούχες είχαν την κατοχή για να παίξουν... τη ζαριά τους για την επικράτηση με την τελευταία επίθεση.

Ο χρόνος ήταν λιγοστός, αλλά η Στεφανία Μαριόλο βρήκε τη λύση! Η αντίπαλός της δεν έδωσε βάση για το μαρκάρισμα στην επαναφορά και εκείνη είδε... την πλάτη της και αμέσως έβγαλε ασίστ στον εαυτό της σε μία φάση έξω από κάθε πινακάκι!

Η προσπάθεια από την περιφέρεια ήταν εύστοχη και η ομάδα της πανηγύρισε την πρώτη νίκη της σεζόν!

Δείτε παρακάτω την επαναφορά και το τρίποντο νίκης:

Nel frattempo, nel Girone Sud di Serie A2, Stefania Maroglio con l'astuzia della giornata...

Segnando da tre punti 💣

In buzzer beater 🚨

Per vincere la partita con la sua Basket Girls Ancona, all'esordio in campionato contro Savona, per 67-65 😱#LBFLIVE pic.twitter.com/7VUQRsZMuM