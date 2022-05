Την πρώτη της νίκη στα playoffs της Serie A κατέγραψε η Βενέτσια του Μάικ Μπράμου επικρατώντας με 77-66 εκτός έδρας της Ντερτόνα για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος (1-0). Καλή εμφάνιση από τον Έλληνα γκαρντ/φοργουορντ με 13πόντους και 3 ασίστ.

Η Βενέτσια κατάφερε να ξεκινήσει την πορεία της στα φετινά playoffs με νίκη, πατώντας το πρώτο σκαλοπάτι προς τα ημιτελικά της Serie A. Ο Μάικ Μπράμος και οι συμπαίκτες του «έσπασαν» την έδρα της Ντερτόνα με το τελικό 66-77 και έκαναν το 1-0 στη μεταξύ τους σειρά.

Πρόκειται για μία φάση best of seven, κάτι που σημαίνει πως η Βενέτσια χρειάζεται ακόμη δύο νίκες προκειμένου να προκριθεί στους «4» και να αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βίρτους - Πέζαρο. Το σκορ βρισκόταν στο 51-51 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, στην οποία οι φιλοξενούμενοι έκαναν επιμέρους 24-16 δίνοντας το σύνθημα της επικράτησης.

Για την Βενέτσια, πρώτος σκόρερ ήταν ο Βατ με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Μάικ Μπράμο να ακολουθεί έχοντας σημειώσει 13 πόντους, όσους και ο Θίοντορ, αλλά και 3 ασίστ. Από την άλλη, για την Ντερτόνα της προσπάθειας ηγήθηκε ο Ράιτ με 16 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-18, 37-35, 53-59, 66-77