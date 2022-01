Κουφός: Χαλάει η μεταγραφή του στην Βενέτσια, παραμένει free agent

Δεν θα ολοκληρωθεί τελικά η μεταγραφή του Κώστα Κουφού στην Βενέτσια.

Αν κι οι δύο πλευρές βρίσκονταν εδώ κι αρκετές μέρες σε στάδιο συζητήσεων κι η μεταγραφή έδειχνε να οδεύει προς την σωστή κατεύθυνση ώστε να υλοποιηθεί, εν τέλει η υπόθεση δεν θα κλείσει θετικά για την Έλληνα σέντερ και τον ιταλικό σύλλογο.

Ο λόγος που δεν προχωρά το deal έχει να κάνει με τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και γενικώς τα νέα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται στη γειτονική χώρα.

Ο 32χρονος σέντερ φόρεσε πέρσι 8 φορές στην EuroLeague τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας κατά μέσο όρο 4.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ ανά 10:09 λεπτά συμμετοχής.

Φέτος είχε υπογράψει σύμβολαιο στην G League Ignite, ωστόσο η δράση του περιορίστηκε σε μόλις μια ολιγόλεπτη παρουσία στο αναπτυξιακό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Ο Κουφός είχε επικοινωνήσει τις απαιτήσεις του στην Βενέτσια, οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη, όμως τα νέα δεδομένα, ελέω της έξαρσης της πανδημίας, ανέτρεψαν το ενδεχόμενο της διαφαινόμενης επιστροφής του έμπειρου σέντερ στην Γηραιά Ήπειρο.

Ως εκ τούτου, ο επί μια 11ετια NBAer με Τζαζ, Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Κινγκς και Γκρίζλις και διεθνής με την Εθνική Ελλάδας παραμένει, ύστερα από τη συγκεκριμένη τροπή, free agent.

