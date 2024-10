Μπέβερλι: «Πέρασα από 11 αντιντόπινγκ τεστ μετά από ένα μόνο ματς»! (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αποκάλυψε ότι πέρασε από 11 αντιντόπινγκ τεστ μετά τον αγώνα της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ και εξήγησε τον λόγο!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Στέφανου Δέδα βγήκε με γεμάτο πορτοφόλι στην αγορά το περασμένο καλοκαίρι, έχοντας ξεκάθαρο στόχο να κυριαρχήσει στη Winner League του Ισραήλ και να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στο EuroCup, εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή στη EuroLeague της σεζόν 2025/26.

Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η Χάποελ απέκτησε μεταξύ άλλων τον Πάτρικ Μπέβερλι που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Μπακς και πλέον μοιράζεται μέσω του προσωπικού του podcast τις στιγμές που βιώνει στο Ισραήλ.

Έτσι, λοιπόν, ο πρώην NBAer μίλησε για την περιπέτεια που είχε μετά τον αγώνα κόντρα στη Χάποελ Ιερουσαλήμ, όταν υποχρεώθηκε να κάνει 11 αντιντόπινγκ τεστ!

«Έπρεπε να κάνω 11 αντιντόπινγκ τεστ. 11 τεστ! Είπαν ότι στα πρώτα 10 είχα, πάρα πολύ νερό στον οργανισμό μου. Ήμουν εκεί μέχρι τις 4:00 το πρωί μετά τον αγώνα της Ιερουσαλήμ. Δεν επέστρεψα σπίτι μέχρι τις 5:14. Έπρεπε να δώσω δείγμα σε ένα κυπελλάκι 11 φορές» εξήγησε ο Μπέβερλι, ο οποίος σε εκείνο το ματς είχε 13 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρία κλεψίματα και πέντε ασίστ.



